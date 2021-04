Rohan Dennis aclara quién será el líder del Ineos en el Tour Romandía

El australiano Rohan Dennis (Ineos), líder del Tour de Romandía al término de la primera etapa, tiene claro que este miércoles con la llegada de la alta montaña las opciones por el liderato van a recaer en sus compañeros Geraint Thomas y Richie Porte, y que a él le tocará "ayudar".



"Tenemos dos corredores, Geraint Thomas y Richie Porte que pueden escalar con los mejores del mundo, así que perder el liderato no supone un estrés para mí. Si me necesitan tirar delante aunque vaya con el maillot de líder, lo haré. Ese es el rango en el equipo. Estos compañeros pueden pelear por el liderato, pero definitivamente estoy tercero detrás de ellos ", señaló en meta el ciclista de Adelaida.



En la etapa el Ineos controló en todo momento la escapada para que no peligrase el maillot amarillo de Dennis.



"Simplemente pusimos un buen ritmo y nos aseguramos de controlar la fuga para que los equipos de velocistas y ayudaran más adelante en la etapa, al final. Fue bastante sencillo. Mañana será más complicado, Veré qué pueden hacer mis piernas".

El eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) volvió este miércoles por sus fueros con una convincente victoria al esprint en la primera etapa del Tour de Romandía disputada entre Aigle y Martigny con un recorrido de 169 kilómetros, en la que el australiano Rohan Dennis (Ineos) conservó el maillot amarillo de líder.



Sagan, de 31 años, triple campeón del Mundo, se entona a medida que avanza la temporada. Ganó una etapa en la Volta a Catalunya y en la primera en línea de Romandía hizo un esprint impecable en el que impuso su velocidad con un tiempo de 4h12m35s, por delante del italiano Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) y del neozelandés Patrick Bevin (Israel Start Up).



Una jornada de tranquilidad para los hombres de la general, que no se movió y mantuvo a tres hombres del Ineos al frentes, por este orden Rohan Dennis, Geraint Thomas y Richie Porte, estatus que cambiará con toda probabilidad este jueves con la etapa de montaña.