Rohan Dennis ganó la primera etapa del Tour de Suiza virtual

El australiano Rohan Dennis, actual campeón del mundo en la modalidad contrarreloj y nueva figura del Team INEOS, se impuso este miércoles 22 de abril en la primera etapa del Tour de Suiza Virtual al emplear 53 minutos para completar llos 28,6 kilómetros de la fracción inicial.

El irlandés Nicolás Roche del Team Sunweb ocupó la segunda casilla, mientras que el tercer cajón del podio fue para el australiano James Whelan del Ef Pro Cycling.

A commanding performance from Rohan Dennis sees him take victory in the opening race of the #DigitalSwiss5 🏆👏 pic.twitter.com/ieTpzFEclp