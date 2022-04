"Salí por Alaphilippe y me encontré con la victoria": Dani Martínez

El colombiano Daniel Martínez (Ineos), ganador al esprint de la cuarta etapa de la Itzulia, se mostró feliz en la meta de Zamudio por una victoria lograda ante rivales de mucha entidad, como el doble campeón del Mundo, el francés Julian Alaphilippe.

“El final ha sido muy duro y los rivales eran de mucha calidad, muy difíciles de batir, como Julian Alaphilippe, pero me sentí bien, con buenas piernas y decidí ir al esprint y disputar a fondo. Cuando vi que nadie iba a por él antes de 200 metros para el final, decidí salir yo y me encontré con una victoria que me hace muy feliz", señaló el ciclista colombiano.

Daniel Felipe Martínez (Soacha, Cundinamarca, 25 años), campeón de Colombia contrarreloj, ganador de etapa en el Tour de Francia y del Dauphiné 2020, considera que el Ineos aún aspira a la general, tanto con él mismo, tercero en la general, como con Adam Yates, quinto, a falta de 2 jornadas.

"Las siguientes dos etapas son muy duras, por lo que aún pueden pasar muchas cosas. El equipo tiene sus opciones, yo me encuentro bien, pero trabajaremos también para Adam Yates, con quien buscaremos la victoria", señaló.