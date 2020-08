Sam Bennett bate a Démare al esprint, el francés nuevo líder

El irlandés Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) ha sido el ganador al esprint de la tercera etapa de la Vuelta a Valonia disputada entre Montzen y Visé con un recorrido de 192 kilómetros, por delante del francés Arnaud Démare (Groupama FDJ), nuevo líder de la carrera.



Bennett, de 29 años, campeón de Irlanda, logró su victoria tras dos intentos en los que fue superado por Caleb Ewan y Démare. A la tercera alzó los brazos ante el ciclista galo, con un tiempo de 4h.42.31. Tercero entró el alemán John Degenkolb (Lotto Soudal).

El australiano Ewan perdió contacto en los últimos ascensos y no pudo disputar el esprint, por lo que se despidió del maillot amarillo, que pasa a pertenecer a Démare.



La jornada tuvo movimiento desde el principio. El español Carlos Canal (Burgos BH), campeón de España de CX y MTB júnior, de 19 años, se metió en la escapada de 5 que marcó la etapa, pero no era día para regalos y el pelotón estabilizó la fuga sin pasar de los 5 minutos de renta.



La aventura despertó del sueño a 50 de meta, con todo por resolver, ya que los dos pasos por la Cota de Cheratte, un repecho de 1 kilómetros al 8,5 por ciento de pendiente, estaba marcado como punto de control.



Los ataques se sucedieron sin éxito, pero llegó a preocupar elque protagonizaron 4 nombres destacados, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (Ineos), el campeón olímpico belga Greg Van Avermaet (CCC), el checo Zdenek Stybar (Deceuninck Quick Step) y el ganador de la Vuelta a Valonia 2019, otro belga, Loïc Vliegen.



Con 7 kilómetros a meta subieron juntos la última dificultad con un puñado de segundos de ventaja, pero los hombres de Démare quemaron las naves para propiciar el esprint.

El poderoso cuarteto fue absorbido dentro del último kilómetro y se desató la furia de los velocistas. No hubo demasiada intriga. Bennett fue superior en la recta de Visé y se adjudicó la cuarta victoria de la temporada. Ganó 1 etapa del Tour Down Under, la Race Torquay y 1 jornada de la Vuelta a Burgos.



Démare defenderá el maillot amarillo este miércoles en la cuarta y última etapa, que ofrece otro recorrido ondulado entre Blegny y Erezée con un recorrido de 199.4 kilómetros.