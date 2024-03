Santiago Buitrago vive un sueño tras su triunfo en la París-Niza: "No esperaba ganar"

El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se mostró feliz tras levantar los brazos este miércoles en el Mont Brouilly, en la París Niza, una victoria que no esperaba.



"Realmente no esperaba ganar la etapa, pero sabía que estaba en buenas condiciones. Cuando vi que (Primoz) Roglic intentaba hacer la carrera más dura no sabía cómo iba a salir, así que ataqué desde lejos. Ganar una carrera del World Tour aquí en Francia es excepcional para mí", dijo un exultante Santiago Buitrago.



A sus 24 años, ganador de dos etapas en el Giro de Italia, Buitrago culminó el triunfo con el segundo puesto de la clasificación general.

"Tienes que intentarlo y eso es lo que hice. Tenía buenas piernas y un buen compañero de fuga con (Lucas) Plapp, que me ayudó a llegar al final. También estoy bien situado en la general, así que es genial. El objetivo era ayudar a Pello Bilbao o intentar yo subir al podio, así que es genial para el equipo. Es un día increíble para el Bahrain Victorious. Hicimos un muy buen trabajo", concluyó.

¿Cómo va Santiago Buitrago en la París Niza?

Con su triunfo en la etapa 4 de la París Niza, Santiago Buitrago quedó a trece segundos de Lucas Plapp, el nuevo líder en la clasificación general. Mientras que el estadounidense Brandon McNulty ahora está tercero luego de haberse vestido con la camiseta amarilla al cierre de la contrarreloj que ganó su equipo: el UAE Emirates.

La carrera francesa tendrá una nueva etapa de montaña este jueves en los 193 kilómetros de recorrido entre Saint-Sauveur-de-Montagut y Sisteron. Esta contará con cuatro puertos de tercera categoría y un premio en sprint antes de cruzar la línea de meta.

