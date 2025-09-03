Se acabó la ilusión de la Vuelta a España para un colombiano
Después de la etapa 11 uno de los colombianos ya no se ve con posibilidad de pelear el titulo.
Después de una etapa 11 que será recordada más por los disturbios que por la misma carrera uno de los ciclistas colombianos habló sobre su nivel y sus expectativas con lo que resta de competencia.
No ha sido la mejor Vuelta a España para los colombianos que si bien han tenido destellos no han logrado ser constantes.
“Me queda ilusionarme con lo que pueda hacer el próximo año”
Sin duda alguna Egan Bernal es uno de los ciclistas más importantes de la historia del ciclismo colombiano, sin embargo, debido a los accidentes y las lesiones no ha podido regresar a su mejor nivel.
El ganador de dos de las tres grandes iba en busca de la tercera, pero los resultados no han sido los esperados. En una conversación después de la carrera con ESPN Egan declaró que “Hoy me sentí un poco mejor. Tuve molestias físicas y hemos hecho un buen trabajo con los médicos y los fisios. Es diferente cuando ya puedo estar adelante y demostrar mi estado”. Si bien hoy perdió más tiempo con los favoritos, se le vio más ligero, con más capacidad reacción.
A pesar de la mejoría Egan no es muy positivo con sus posibilidades este año “Me estoy sintiendo bien y estoy sorprendido de cómo me encuentro. Espero hacer una buena Vuelta y solamente me queda ilusionarme con lo que pueda hacer el próximo año”.
¿Qué se viene en la Vuelta?
El 4 de septiembre se viene la etapa 12 de la Vuelta a España, una etapa de media montaña en la que habrá dos puertos de montaña importantes, uno de segunda y uno de primera categoría, esperemos que Egan recupere las fuerzas y nos permita soñar con otro gran triunfo en una de estas competencias.