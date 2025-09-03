Se acabó la ilusión de la Vuelta a España para un colombiano

“Me queda ilusionarme con lo que pueda hacer el próximo año”

Sin duda alguna Egan Bernal es uno de los ciclistas más importantes de la historia del ciclismo colombiano, sin embargo, debido a los accidentes y las lesiones no ha podido regresar a su mejor nivel.

El ganador de dos de las tres grandes iba en busca de la tercera, pero los resultados no han sido los esperados. En una conversación después de la carrera con ESPN Egan declaró que “Hoy me sentí un poco mejor. Tuve molestias físicas y hemos hecho un buen trabajo con los médicos y los fisios. Es diferente cuando ya puedo estar adelante y demostrar mi estado”. Si bien hoy perdió más tiempo con los favoritos, se le vio más ligero, con más capacidad reacción.

A pesar de la mejoría Egan no es muy positivo con sus posibilidades este año “Me estoy sintiendo bien y estoy sorprendido de cómo me encuentro. Espero hacer una buena Vuelta y solamente me queda ilusionarme con lo que pueda hacer el próximo año”.