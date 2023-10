Se acerca el fin: Rigo confirmó la última carrera que correrá antes del retiro

Rigoberto Urán, ciclista del EF Education EasyPost, está cerca de darle fin a su carrera, al menos eso fue lo que dio a conocer en una entrevista en RCN, donde además reveló cuál es la última carrera en la que espera competir.

Con dos podios en el Giro de Italia y uno en el Tour de Francia, Rigo se convirtió en el corredor colombiano más importante en su momento, por lo que lleva más de 10 años construyendo una carrera que ya quedó en la historia del deporte internacional.

Tras un amplio palmarés y a sus 36 años, el nacido en Urrao (Antioquia), dio a conocer en RCN que está cerca de darle fin a su carrera: "Este año ha sido un año muy regular, no se ha cumplido ningún objetivo, pero siempre está la ilusión. Sabemos que hay una edad, que ya estoy llegando a un ciclo que ya está por finalizar".

Por otro lado, también destapó la que sería la competencia de su final, la cual se realizará en 2024: "La idea es volver. No sabemos cuál va a ser la temporada, si estar en el Tour [de Francia], eso lo decide el equipo, y ojalá en la olimpiada (Juegos Olímpicos París 2024) que es la última carrera".

"A mí me preocupaba qué hacer cuando uno se retira. Lo que pasa es que la fama es jodida y muchas personas se creen ese tema. Te acostumbras a un estilo de vida. Entonces buscamos la manera. Nació Go Rigo Go. Nació como un hobbie, pero Michelle (su esposa) siempre ha tenido una visión muy grande", finalizó diciendo.

Así las cosas, parece que en menos de un año Rigo podría dejar la bici a un lado para dedicarse a los negocios y a su familia, la cual ha construido junto a su exitosa carrera deportiva.