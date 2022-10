Se despachó contra Nairo; ex jefe del Arkea liquidó al colombiano: "yo no era amigo de él"

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana vuelve a recibir fuertes comentarios por parte de un exdirectivo del equipo francés Arkéa-Samsic. Mientras espera la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), luego de apelar la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional por encontrar rastros de Tramadol en dos muestras de sangre que le tomaron durante el Tour de Francia, Yvon Ledanois lanzó fuertes afirmaciones hacia el boyacense.

Ledanois, quien se desempeñó como director deportivo del Arkéa y estuvo dirigiendo algunos de los triunfos que logró Nairo en su tiempo en el conjunto francés, anunció su salida de la escuadra con el objetivo de asumir nuevos retos.

Tras confirmarse la noticia de su partida, el entrenador aseguró estar decepcionado por la sanción que recibió el colombiano, al considerar que tenía "la confianza de todo el equipo".

"Por supuesto (que está decepcionado), si es cierto. Pero la primera persona a la que habría lastimado sería a Emmanuel Hubert, luego al equipo, a sus compañeros y luego al cuerpo técnico. Tenía la confianza de todos... Si resulta que se equivocó, es una pena. Se está llevando a cabo una investigación, y me cuido de no comentar. Simplemente me hubiera gustado tener una llamada telefónica de él, que nunca recibí. Pero bueno, nunca espero nada de un corredor", afirmó Ledanois en diálogo con Ouest-france.

Por otro lado, el entrenador manifestó que su salida del Arkéa no tiene nada que ver con Nairo Quintana.

"Absolutamente no. No hay enlace. Le advertí a Manu (Emmanuel Hubert) que tenía, por motivos personales, el deseo de parar, y fui yo quien se fue. Manu estaba sorprendido, decepcionado, y puedo entender eso, pero estas son opciones de vida".

Ledanois también explicó que tampoco se va el Arkéa por la sanción e investigación que se está llevando por el caso de Nairo Quintana.

"Esto no tiene nada que ver. Y sabes, yo no era amigo de Quintana. Fui director deportivo del Arkéa-Samsic, no de Quintana. Ha hecho carreras en las que yo no era director deportivo, he hecho muchas sin él… Desde que se fue de la Vuelta no he tenido una llamada suya y no he intentado conseguirla. Trabajo el afecto, pero hoy tengo más afecto con un Laurent Pichon que con un Nairo Quintana. Yo no lo obligué a venir, no lo obligué a irse, ¡y no es él quien me obliga a irme!".

Finalmente, el entrenador fue claro en señalar que no pretende unirse al mismo equipo con el que firme Nairo Quintana.

"No. No quiero unirme a él, y ni siquiera sé adónde va".