"Se está convirtiendo en un desastre", crítica del director del Ef Pro Cycling al ciclismo actual

El ciclismo de primer nivel regresó el pasado martes con la disputa de la edición 42 de la Vuelta a Burgos, la cual reúne a las principales escuadras de categoría UCI WorldTeam y UCI ProTeam, además de los máximos exponentes de este deporte.

A pesar de contar con el aval de las autoridades locales, el desarrollo de la competencia ibérica se ha llevado a cabo en medio de un hermetismo debido al a situación actual de la pandemia del coronavirus.

Y aunque se ha asegurado que el pico de la pandemia en España ya se superó, hay temor de que se registre un contagio al interior del pelotón de ciclistas, personal de apoyo, organizadores y aficionados, que obligue a tomar decisiones trascendentales.

Al respecto, se pronunció Jonathan Vaughters, director deportivo del equipo WorldTeam estadounidense del Ef Pro Cycling y del cual hacen parte los colombianos Rigoberto Urán, Sergio Andrés Higuita y Daniel Felipe Martínez.

Después de conocerse que el Israel Start-Up Nation y el UAE Team Emirates tuvieron que retirar a dos y tres ciclistas, respectivamente por haber estado en contacto con una persona que dio resultado positivo para la prueba del coronavirus, Vaughters aseguró que el ciclismo hoy en día no tiene "una liga centralizada" y en donde las escuadras no trabajan con conjunto para el desarrollo del deporte, por lo que "la primera carrera se está convirtiendo en un desastre".

"El ciclismo no tiene una liga centralizada. No hay unión efectiva entre equipos. No hay unión de ciclistas efectiva. No hay una gobernanza efectiva que supervise el deporte. La primera carrera se está convirtiendo en un desastre, ya que los equipos actúan individualmente mientras simultáneamente se señalan con el dedo", indicó.

Y es que también se reveló el equipo Movistar le pidió que el Israel Start-Up Nation abandonara la Vuelta Burgos ante el contagio de Covid-19 de uno de sus corredores, situación que generaría un enfrentamiento entre escuadras.