Se fundió Froome: en la segunda etapa del Tour de los Emiratos terminó lejos del pelotón

Tras cerca de ocho meses sin competir, el pedalista británico Chris Froome demostró que no se encuentra en plenitud de condiciones y que su reacondicionamiento todavía llevará tiempo, algo que se evidenció en la segunda etapa del Tour de los Emiratos Árabes, competencia en la que volvió a correr luego de su duro accidente sufrido en la Critérium del Dauphiné, carrera con la que terminó su año ciclístico en 2019.

A falta de poco más de ocho kilómetros para la meta, Froome sufrió una caída que no le generó mayores inconvenientes, sin embargo, tras este incidente no le fue posible volver a agruparse con el pelotón y en ese intento perdió más de tres minutos y cuarenta segundos con el grupo de punta, en una etapa que no representaba un gran reto y que se definió con un saldo a favor para la mayoría de embaladores, dándole el triunfo a Caleb Ewan.

El australiano Ewan (Lotto Soudal) se ha impueso en la segunda etapa del Tour de los Emiratos disputada entre Hatta y Hatta Dam, de 168 kilómetros, por lo que se convirtió en nuevo líder. En una llegada eléctrica, Ewan ganó el duelo en la cima de Hatta Dam a otros dos esprinters, el irlandés Sam Bennett (Deceuninck) y al francés Arnaud Demare (Groupama).

Este martes la tercera etapa se disputa entre Al Qudra Cycle Track y Jebel Hafeet, con un recorrido de 184 kilómetros en el que habrá que ver cómo continúa la situación del pedalista británico, quien sabe que, pese a ser esta una carrera de práctica y algunas pruebas, quería demostrar todas sus cualidades nuevamente y no quedar tan alejado de sus rivales.