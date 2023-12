Se le acabó el reinado a Pogacar: el nuevo líder que tendrá el UAE en el Tour de Francia

El español Juan Ayuso ha confirmado en la concentración del equipo UAE en Alicante (España) que debutará en 2024 en el Tour de Francia, al que también acudirá como jefe de filas el esloveno Tadej Pogacar, dentro de una planificación que incluye el Mundial de Zurich y los Juegos de París.



"El simple hecho de estar en la salida del Tour de Francia va a ser muy conmovedor, algo magnífico. Pero creo que la carrera de este año es muy difícil, con dos contrarreloj, los tramos de tierra... pueden pasar muchas cosas", señaló Ayuso al diario digital TodoAlicante.



El tercer clasificado en la Vuelta 2022, de 21 años, tiene claro que los galones del equipo los llevará Pogacar.

"Evidentemente, Pogacar, por lo que ha demostrado y por lo que es, es el líder del equipo, el número uno. Pero en base a cómo corrimos el año pasado o cómo lo hizo el Jumbo, creo que tendremos que jugar cartas diferentes para tomar la delantera", explicó.



Por esa razón, la idea de Ayuso es llegar al Tour al cien por cien: "Si tengo la oportunidad, está claro que no la voy a dejar escapar. Esto es algo que, si sucede, será una gran oportunidad y me prepararé lo mejor posible para estar en las mejores condiciones y, sean cuales sean las circunstancias de mi carrera, aprovechar todas las oportunidades”.



Ayuso no estará en la Vuelta a España, en la que fue cuarto en 2023, pero espera ser uno de los corredores seleccionados para participar en la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos el 3 de agosto en París.

"Hablé con el seleccionador, Pascual Momparler, y le conté mis ganas de ir a París y hacerlo lo mejor que pueda. Intentaré, en las carreras anteriores, ganarme mi plaza y luego, una vez allí, dar lo mejor de mí para representar a España”, afirmó.



La esperanza española también aspira a participar en el Campeonato del Mundo en Zurich y en las dos carreras canadienses de final de temporada, el G.P Québec y el G.P Montréal.