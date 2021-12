El ciclista colombiano Egan Arley Bernal se prepara para lo que será la temporada 2022, después de terminar el primer campamento de entrenamientos con la escuadra británica INEOS Grenadiers y tras conocerse la conformación de la plantilla para el nuevo año.

A pesar de que Bernal manifestó hace algunas semanas la intención de correr el Tour de Francia, está a la espera de que los entrenadores y directores de escuadra definan su calendario.

Si embargo, Egan se anticipó a un posible duelo con los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar y aseguró, en diálogo con Héctor Urrego en Win Sports, que no son "invencibles y se les puede ganar".

"Son muy fuertes, están haciendo cosas muy importantes, están haciendo historia, pero nadie es invencible. Una persona puede tener un mal día y ya está. El mismo Roglic no ha ganado un Tour de Francia, se pueden caer, quedar cortados en un abanico. Pogacar se quedó cortado en un abanico en el primer Tour que ganó. Hay muchas situaciones en las que se puede perder una carrera. El tour no es solo lo físico, si no que tiene mucha estrategia y hay que estar pendiente, creo que se les puede ganar y hay que creérselo", afirmó.

Por otro lado, el colombiano explicó que a pesar de que tiene el deseo de volver a correr el Tour de Francia, también está la posibilidad de estar en el Giro de Italia, teniendo en cuenta el recorrido.

"Es hora de volver al Tour. Solo me salté un año, pero en el 2020 no me fue bien. El Tour es el Tour y quiero volver y prepararlo de la mejor forma, espero que el equipo esté de acuerdo, aunque la última etapa es una crono y es lo que pone a pensar. El Giro tiene un recorrido muy bueno, que me gusta, se tiene que analizar todo y no solo dejarse llevar por los sentimiento", aclaró.