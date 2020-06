¿Se va del Astana en diciembre? Miguel Ángel López respondió sobre su futuro

El colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López ha centrado su preparación para la temporada en la bicicleta de crono, que espera le ayude a mejorar de cara a su primera participación en un Tour de Francia, donde será el líder del Astana.

Por otra parte, el colombiano, tercero en el Giro de Italia y en la Vuelta a España de 2016, confesó que hay temor por el regreso a la competencia, que supone tener contactos con otros corredores y con más personas.



"La verdad que sí da un poco de temor encontrarse con más gente y empezar de nuevo el calendario. Es algo que hay que tomarlo con seriedad, algo que me da un poquito de miedo", afirmó y dijo que está a la espera de la confirmación de que podrá viajar a Europa el próximo mes junto al resto de ciclistas colombianos que regresaron al país para pasar la cuarentena por la pandemia.

López, que en su palmarés tiene los títulos de la Vuelta a Suiza (2016), Cataluña y del Tour Colombia de 2019, también habló sobre su futuro, pues su contrato con el Astana culmina este año y aún no ha renovado.



"Ya tendremos un momento para pensar y analizar qué sea lo mejor, de momento no sé nada todavía y estamos concentrados en la presentación y lo que sigue de ahora en adelante", aseveró el ciclista, nacido en Pesca, en el departamento de Boyacá.



En ese sentido añadió: "De momento no quiero pensar eso, quiero retomar el calendario, correr, entrenarme bien y que lógicamente pase lo que tenga que pasar en las negociaciones, en los equipos que tengan opción y quieran tenerme en sus filas".

Finalmente López confesó que con el paso de los días de la cuarentena la forma física ha ido mejorando y valoró el parón, pues ha podido pasar mucho tiempo con su hijo Jerónimo, que nació en abril del año pasado.



"Ya retomamos nuevamente carretera y estamos yendo por un buen camino porque las sensaciones son muy buenas. Estamos tranquilos y más bien recargados de motivación, de fuerza de la familia y preparados para volver", concluyó 'Supermán', que se entrena en su natal Boyacá.