Sebastián Henao se pronunció sobre el futuro de Chris Froome en INEOS

El ciclismo de ruta internacional se ha sacudido en medio de la cuarentena por las declaraciones cruzadas en el Team Ineos, donde se debate sobre quién debe ser el líder de la escuadra para el Tour de Francia, pues hay tres grandes campeones como Egan Bernal, Chris Froome y Geraint Thomas.

Todo este dilema ha suscitado rumores sobre el futuro del pedalista británico Chris Froome, quien se recuperó de una grave lesión sufrida el año anterior y podría salir del poderoso Ineos. Todo esto porque buscaría más protagonismo en otro lugar, su contrato se vence y pretendientes le sobran.

Lea también: ¿Quién es el dueño del equipo de Esteban Chaves? Manuela Fundación y Mitchelton-Scott se pelean

Sobre ese tema fue cuestionado el colombiano Sebastián Henao, uno de los gregarios de lujo que tiene el poderoso Ineos: “No tengo ningún conocimiento, son algunos rumores que se escucharon pero no he hablado con él y él (Froome) más que nadie sabe si quiere continuar aquí o si quiere el cambio. Todos los corredores somos profesionales y lo más importante es pensar en el equipo, se debe correr en equipo”, señaló en el podcast ‘La Bicicleta’.

Asimismo, ratificó su deseo de correr otra vez en España, aunque podría ir como gregario al Tour: “Como todo corredor, quiero hacer esa carrera, es muy importante y muy bonita, con la que sueña cualquier ciclista. El año pasado no me encontré tan bien en La Vuelta. Era mi primer año con dos grandes y La Vuelta es una carrera muy bonita y muy dura. Me encantaría poder hacer la Vuelta nuevamente con un mejor resultado”.

De interés: Las dos cartas del Ineos para reemplazar a Froome y a Thomas

Cabe señalar que en las últimas horas se han levantado más rumores sobre Froome, quien podría partir al antiguo Isreael Cycling; además de una posible salida de Thomas. En reemplazo de ellos podrían arribar Simon y Adam Yates para el próximo mercado.