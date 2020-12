Sebastián Molano renovó con el Team Emirates y Colombia tendrá 22 ciclistas en el World Tour

El ciclismo colombiano tendrá un amplia presencia de representantes en la temporada 2021 luego de confirmarse la renovación del contrato del velocista de 26 años Juan Sebastián Molano con la escuadra World Tour del UAE Team Emirates.

El anuncio lo hizo la escuadra que también cuenta con Fernando Gaviria, Andrés Camilo Ardila y Cristian Camilo Muñoz y que además también amplió el vinculo de Vegard Stake Laengen y Oliverio Troia.

Molano se destacó en el 2020 al conseguir tres victorias, todas en el Tour Colombia 2.1, competencia la cual se quedó con la clasificación de los embaladores.

El ciclista nacido en Paipa, Boyacá, ha cumplido con rendidor trabajo en el tren de embaladores del UAE Team Emirates, que habitualmente lidera Fernando Gaviria.

Happy to announce that @VSLaengen , @sebasmolano_ & @OTroia have all signed 2 year contract extensions to stay with us till 2022.#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/YZWMfJeYmq