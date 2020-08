Sepp Kuus: "Que no estuviera Roglic me permitió ser más agresivo"

El estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ganador de la última etapa del Dauphiné y décimo en la general, aprovechó la ausencia de su compañero y líder Primoz Roglic para cerrar una semana brillante en la prueba francesa.



"Después del día de ayer, fue muy extraño despertar esta mañana con la noticia del abandono de Roglic. Estábamos todos en shock. Pero también nos dio la oportunidad de ser agresivos hoy", dijo.



Kuus, de 25 años y natural de Durango, aprovechó que no era peligroso para la general para atacar en el último puerto en solitario.



"Vi que todos iban cansados y quise atacar lejos de la cima. Nunca he entrenado tanto, y nunca me he divertido tanto con la bici. Ahora podemos centrarnos en el Tour de Francia con la máxima confianza ", explica en el sitio del evento.

Entretanto colombiano Daniel Felipe Martínez (Education First), de 24 años, se sumó a la revolución de los jóvenes que dominan el ciclismo actual con el triunfo absoluto en la 72 edición del Dauphiné, cuya última etapa disputada con salida y meta en Mégeve se adjudicó el estadounidense Sepp Kuus (Jumbo Visma).



Gloria para Kuus, de 25 años, quien endulzó los ánimos del equipo tras la retirada de Roglic con el maillot amarillo, en una demostración de escalada que le convierten en una garantía para su líder en el Tour.



Hizo en solitario la última subida para entrar con 27 segundos de adelanto sobre Martínez, quien enjugó los 12 segundos que le sacaba de inicio el francés Thibaut Pinot y cambió el maillot blanco de mejor joven por el amarillo de la general. Otro francés, Guillaume Martin, se quedó con la tercera plaza del podio.