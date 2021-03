Sergio Higuita confirmó su próxima carrera en el World Tour

El ciclista colombiano Sergio Higuita, quien debutó en la temporada de 2021 en el Tour de Los Emiratos Árabes Unidos, hizo un balance de lo que fue esta primera competencia en el años y las sensaciones que dejó para lo que resta de la temporada.

El pedalista paisa explicó que durante esa semana de competencia tuvo buenas sensaciones pensando en el calendario inmediato que se tiene con su equipo y en las próximas clásicas confirmadas para preparar las grandes citas del año.

“Esta primera carrera del Tour de UAE me deja bastante contento, buena sensaciones y también analizando que puedo mejorar para hacerlo mejor en las próximas carreras que vienen. Por ahora recuperarme bien, estoy en mi lugar de residencia en España y seguir trabajando y entrenando para lo que siguen estas competencias”, explicó Higuita.

En declaraciones compartidas por las Federación Colombiana de Ciclismo, Sergio aseguró que lo más importante de esta primera semana fue haber luchado hombro a hombro con los grandes referentes en las etapas de montaña y así potenciar sus cualidades para buscar mejores resultados en este 2021.

“Las etapas de montaña en el Tour UAE me dejó un buen sabor de boca, estar peleando siempre con los favoritos siempre es muy bueno. Esto también es un aprendizaje dentro de lo que se puede mejorar para las etapas de abanico y las largas que hoy en día son muy rápidas y sin duda son buenas las sensaciones porque además no tuve una caída”, dijo el corredor del Education First.

En esta primera carrera para el colombiano, Higuita terminó en la casilla once a una diferencia de 9 minutos 47 segundos del ganador de la prueba, que fue el esloveno Tadej Pogacar que terminó primero con un tiempo de 24 horas con 28 segundos.

Finalmente, le Federación de ciclismo confirmó que la próxima carrera de Sergio Higuita será la Tirreno Adriático que se estará disputando del 10 al 16 marzo en carreteras de Italia y que sirve para seguir preparando el Giro de Italia que arranca el 8 de mayo.