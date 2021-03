Sergio Higuita develó la estrategia para afrontar su primera Tirreno Adriático

Este miércoles se dará el pedalazo inicial de la prestigiosa carrera Tirreno Adriático en Italia con la presencia de 6 corredores colombianos, siendo Sergio Higuita uno de los más destacados por sus prometedoras habilidades y por portar el maillot de campeón nacional de Colombia.



Ante la ausencia de Rigoberto Urán, Higuita tendrá grandes responsabilidades en Education First buscando etapas y un buen puesto en la clasificación general. As lo explicó este martes previo al inicio de la carrera.



"Estamos listos para afrontar una semana de 7 etapas de competencias. Después del Tour de Emiratos me he preparado muy bien, he descansado y recuperado bien... Tirreno es otra carrera para ir cogiendo más ritmo de carretera", comentó el antioqueño en primera instancia.



"Hay que estar bien en las etapas decisivas adelante y pelear por las etapas que mejor me vengan a mí. La verdad me he sentido bien, haré lo posible por estar siempre adelante porque hemos trabajado bien y tenemos la tranquilidad", subrayó.



"Es mi primera Tirreno Adriático y quiero hacerlo de la mejor manera junto a los mejores", cerró Higuita.