Sergio Higuita estrenó la camiseta de campeón nacional de Colombia en la París-Niza

El ciclista colombiano Sergio Andrés Higuita, actual campeón del Tour Colombia y de los Campeonato Nacionales de ruta, debutó este domingo 8 de marzo en terreno europeo al tomar la partida de la primera etapa de la edición 78 de la París-Niza.

Al margen de la buena presentación del antioqueño líder del EF Pro Cycling que le permitió ubicarse en la octava posición de la general y ser uno de los candidatos al título, la jornada de este domingo fue especial ya que estrenó de forma oficial el 'malliot' que lo acredita a nivel internacional como campeón nacional de ruta de Colombia.

🇨🇴 Le champion de Colombie @HiguitSergio avec son équipe @EFprocycling, c’est l’un des favoris de #ParisNice !

🇨🇴 Colombia national champ Sergio Higuita with his teammates of @EFprocycling. He is one of the favorites! pic.twitter.com/kMYonn4JP5