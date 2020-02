Sergio Higuita recordó etapa de la Vuelta a España para ser campeón de Colombia

Luego de una vibrante carrera en Tunja, el antioqueño Sergio Higuita del Education First se coronó campeón nacional de ciclismo de ruta tras protagonizar una feroz fuga y así subirse al podio junto a Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez. Luego del título, no pudo ocultar su emoción el joven pedalista.

“Durante la carrera tuve varios inconvenientes: se me rompió una zapatilla y me pinché... Sin embargo, me sentía bien, con calma en la carrera; gracias a Dios por la experiencia que he tenido en Europa”, señaló Higuita en primera medida.

“Sé afrontar este tipo de carreras tan duras; le dedico esto a mi novia que hoy estoy cumpliendo meses con ella y a mi familia que siempre me ha apoyado. Es un orgullo llevar el maillot de Colombia por todo el mundo”.

Luego se refirió al plan del Education Fist para hacerse con el triunfo ante otras estrellas del pelotón: “Daniel (Martínez) estaba muy fuerte hoy, yo confiaba en él, yo no me sentía bien... pero en la selección de carrera sentí buenas piernas y lo hice”.

“Me fui con Sosa (Iván de Ineos), pero lastimosamente se cayó y tuve que concentrarme como en la etapa que gané en la Vuelta a España que gané solo... Ahora que soy campeón nacional tengo que dejar a Colombia en lo más alto de las carreteras de Europa”.