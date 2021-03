Sergio Higuita y Nairo cuentan por qué no pudieron pelear podio en la Tirreno

Una de las noticias que dejó la quinta etapa de la Tirreno Adriático fue la caída en la general individual de los colombianos Nairo Quintana y Sergio Higuita, que se encontraban en el top 5 de la tabla, pero no aguantaron un día lleno de frío y grandes ataques.

Precisamente los dos 'cafeteros' hablaron tras la fracción y explicaron lo ocurrido. Nairo dijo que ambiente le jugó una mala pasada y evitó que rindiera bien; también resaltó que hasta ahora se encuentra en un proceso de recuperación física.

"Fue un día complicado para mí, fue más una batalla con el frío que con los rivales... La secuencia de esfuerzos sigue siendo un poco difícil, pero a medida que vuelvo a mi ritmo competitivo. Voy a ir poco a poco", fue el balance de Nairo.

Por otro lado, el corredor del Education First, Sergio Higuita, también se refirió a lo complicada de la etapa con grandes desniveles y un frío que no consiguió aguantar.

"Venía bien, al lado de los mejores. respondí a los ataques y el clima era bueno, pero la temperatura bajó, llovió y el frío me perjudicó", resaltó.

Por otro lado, destacó el gran nivel de rivales como Pogacar y Wout Van Aert, quienes impusieron un ritmo tremendo. "El ritmo era muy alto y no pude bajar al carro para que me ayudaran. La ropa estaba muy mojada y no pude recuperarme del frío. Me he sentido bien, lo digo por los últimos días, y me siendo contento con ese rendimiento".