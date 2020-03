Sergio Luis Henao, compañero de Fernando Gaviria en el UAE, opinó sobre el coronavirus

Sergio Luis Henao, ciclista del Team UAE y compañero de Fernando Gaviria, sprinter colombiano que dio positivo en coronavirus, habló con 'Centro Deportivo' de Antena 2 y opinó sobre lo que se ha vivido en los últimos días en el mundo del deporte al verse afectado por el COVID-19.

"Uno no sabe qué va a pasar, dónde va a terminar esto. Ni cuándo vamos a organizar todo", dijo al referirse sobre los eventos ciclísticos que se han cancelado y aplazado. "Hay que tener paciencia, ayudar con los controles, no hay que mostrar decepción por no correr, porque esto es por el bien de todos", sentenció Henao, que se encuentra en la XV Clásica de Ciclismo ciudad Santiago de Arma de Rionegro, evento donde lo están homenajeando a él y a su hermano Sebastián Henao, también pedalista.

Por otro lado, el joven Henao que actúa en el Team Ineos opinó también sobre lo que vive el ciclismo por el coronavirus. "Es incertidumbre, no se sabe qué vaya a pasar con el calendario. No estaba planeado, no sabemos nada al respecto, esperemos que esto se vaya solucionando", indicó.

En las últimas horas se conoció que la Vuelta a Cataluña, una de las carreras más importantes del World Tour, se canceló para evitar la propagación del virus. Asimismo, el COVID-19 ha afectado a otros deportes, desde el fútbol, tenis y baloncesto.