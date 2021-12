Sergio Luis Henao se plantea dejar el ciclismo profesional

El ciclista colombiano Sergio Luis Henao estaría considerando retirarse de la actividad profesional, después de que la Unión Ciclista Internacional le retirara la licencia World Tour (la cual identifica a los equipos de primera división) a la escuadra sudafricana Team Qhubeka NextHash.

Y es que el equipo cuenta con importante problemas económico que le han impedido garantizar su participación en la temporada 2022, por lo que no se le renovó a licencia World Tour y estaría en riesgo su desaparición para el nuevo año.

Ante lo informado, Henao aseguró en diálogo con Teleantioquia que consideraría dejar el ciclismo profesional, ya que tampoco se ha planteado volver a una escuadra local.

"Está la fe de que a última hora salir un sponsor. El mánager está trabajando fuerte. Si no es así, yo pienso que ya sería dar el final de mi carrera como profesional y tocaría emprender otra etapa de mi vida".

El antioqueño, que se formó como profesional en el Colombia es Pasión y en el denominado Orgullo Paisa, no ha recibido ofertas y no tiene en mente regresar al pelotón colombiano,

"No me he planteado esa opción, espero que el equipo siga y si no, daría fin a mi carrera".

Finalmente, Sergio Luis Henao explicó que emprendería en proyectos para impulsar nuevas figuras del ciclismo para que tengan la oportunidad de correr en Europa.

"Hay que buscar qué hacer mirar, algunos proyectos de impulsar jóvenes, categorías juveniles y sub 23 y darles la oportunidad de estar en Europa", agregó

Henao ha cumplido una destacada carrera como profesional, en la que tiene como triunfo más importante la clasificación general de una París-Niza.