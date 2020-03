"Sería un golpe duro que el Tour no se hiciera pero primero es la vida", Sergio L. Henao

Sergio Luis Henao sabe que la situación actual del ciclismo en el mundo es complicada y aunque sabe que la no realización de varias de las carreras más importantes es un golpe duro para la disciplina, también le da prioridad a la salud, por lo que asegura que primero está el salvar vidas y después el desarrollo de las competencias.

En diálogo con el programa 'Centro Deportivo' de Antena 2, Henao, del UAE Team, aseguró: "Con el equipo hemos tenido poco contacto, nos han dicho que estemos tranquilos y estemos en casa. Pero todo ha sido incierto, yo hace quince días pensaba en el Giro y no sabía si se aplazaba. Ahora mismo, podría decir que el Tour (de Francia) también está en el aire y que se va a aplazar, porque el epicentro de la pandemia está en esa parte, España, Francia e Italia, por eso no se puede determinar cuándo se va a volver a correr".

Luego, priorizando la vida de las personas fue claro. "En este momento lo importante es salvar vidas. Sería un golpe duro que el Tour (de Francia) no se hiciera, para el deporte y para nosotros. Pero consideramos que primero es la vida, primero la salud. Más adelante pueden venir muchos más Tour, Vueltas a España y Giros a Italia. Lo importante es ganarle la batalla a este virus, si hay que cancelar el Tour por salvar vidas y cuidar el bienestar de todos, yo creo que es lo mejor, así me duela".

De igual manera, sabiendo que era uno de los opcionados para llegar a los Juegos Olímpicos en representación de Colombia, señaló: "Lo de los Olímpicos fue la mejor decisión que pudieron tomar, ahora no es viable pensar en unos Juegos teniendo en cuenta lo que está pasando y más por la clasificación y por el nivel. Los Juegos Olímpicos son el tope y hay que llegar con el mejor nivel, todos queríamos llegar en nuestra mejor forma, pero hace 20 días que no hemos podido salir en bicicleta, solo un poco de simulador, de dieta para no subir de peso. Así que creo que fue lo mejor que se pudo hacer".

Finalmente concluyó con un mensaje respecto a esta situación y mostrando alegría tras recibir la noticia del primer negativo de su colega de equipo Fernando Gaviria en las pruebas de COVID-19: "Hay que ayudar a los médicos no aplaudiéndolos, sino quedándonos en casa. Me alegra escuchar que Fernando está bien, he venido conversando con él y ahorita esperar a ver si puede regresar al país. Lo importante es que está bien y que se le puede dar tranquilidad a su familia".