Nairo Quintana es uno de los mejores ciclistas de la historia en Colombia. Lo hecho por el boyacense al ganar un Giro de Italia y una Vuelta a España, además de los dos subcampeonatos del Tour de Francia y otros podios, lo convierten en el pedalista más importante de Colombia.

Por eso, muchas ofertas le han llegado al deportista para contar su vida en una serie televisiva. Según contó el propio Nairo, en la entrevista dada a la Federación Colombiana de Ciclismo, la plataforma Netflix es una de las empresas que le ha hecho una propuesta formal.

Respecto a ello, Quintana le parece interesante esta posibilidad de dar a conocer la verdad de su carrera y lo difícil que fue su infancia; sin embargo, cree que esta serie puede esperar porque sabe que todavía tiene muchas cosas más que ganar en su carrera como ciclista.

Asimismo, Nairo no descartó también hacer una autobiografía autorizada por él. "Han salido varios libros diciendo cosas ciertas y falsas. Estamos mirando si hacer un libro o una serie de televisión contando la realidad. Mi niñez tiene mucho contenido que la gente no conoce. Hay propuestas de Netflix y no la hemos hecho porque la historia puede seguir. La idea es activarla pronto", contó el boyacense.