"Si no estoy bien, mejor no ir": Egan se bajaría del Tour, pero tiene otra grande como plan B

Egan Bernal (INEOS) hace parte de la cuota colombiana que participa en la edición 102 de la Vuelta a Cataluña, que pese a encontrar en Primoz Roglic (Jumbo Visma), Remco Evenepoel (Quick Step) y Richard Carapaz (EF) como favoritos, no descarta la presencia del algún 'escarabajo' en el podio.

No obstante, la intención de Bernal no va dirigida al título de la ronda catalana, sino que -más allá del buen rendimiento al que le apunta- pretende medirse con miras al Tour de Francia, teniendo en cuenta que es la 'grande' a la cual le está apuntando en 2023.

Y acorde a estos objetivos, Egan Bernal atendió a los medios previo a una nueva salida en la Vuelta a Cataluña, afirmando: "Yo creo que los favoritos son otros, como Remco y Roglic", ratificando el buen momento del esloveno y el belga.

Aun así, comentó que le apunta a firmar una buena presentación, pues "después de Argentina (Vuelta a San Juan) paré tres semanas y he entrenado otras dos para venir. No voy a estar al nivel de otra gente. Pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible y apretar el cuerpo lo más que pueda", explicó Bernal.

Posteriormente, hablando sobre su gran objetivo para 2023, el cual obedece a correr la 'Grande Boucle', Egan ratificó: "Me gustaría ir al Tour, es la carrera más importante del mundo y es mi objetivo desde el comienzo del año".

No obstante, Egan Bernal se abre a la probabilidad de no correr la carrera que ya ganó en 2019, pues comentó que "el tiempo dirá si estoy listo. Si no estoy bien, es mejor no ir", recordando que más bien podría correr la Vuelta a España.

Por último, Egan Bernal habló sobre la caída que tuvo en la Vuelta a San Juan y el golpe en la rodilla que lo dejó lejos de las carreteras por más de un mes, apuntando: "Estoy bien, muy contento de estar aquí. La rodilla creo que está bien, vamos a ver qué pasa en carrera".