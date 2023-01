"Si 'Superman' fuera europeo no serían tan duros con él"

El español Marcos Maynar, médico y profesor de la Universidad de Extremadura, investigado en una presunta trama de distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas, ha defendido su inocencia y ha reconocido que dio apoyo nutricional “y nada más” al ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López.

Maynar acudió a declarar por segunda vez en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cáceres, este miércoles en relación a un presunto delito de malversación de caudales públicos en su actividad en la Universidad de Extremadura y presuntamente relacionada con el posible tráfico de medicamentos.

En declaraciones a EFE previas a su declaración judicial, Maynar admitió que, entre otros deportistas, recomendó a 'Supermán' López, el uso del Actovegin, conocido como la 'EPO de los pobres', y que hace que el “músculo cardiaco sufra menos durante el esfuerzo”. “No es una sustancia que esté en las listas del doping, por tanto no es doping”, dijo.

Para el médico extremeño, se demostrará que 'Superman' López, que figura como testigo en la causa, es un “pobre chico, una víctima de la situación”. En este sentido, ha expresado su confianza en que el ciclista adopte “actuaciones” judiciales contra el Astana, del que fue expulsado en diciembre el ahora ciclista del Team Medellín.

“De otros deportistas no pongo la mano, pero de este chaval -en alusión al colombiano- sí pongo la mano de que no ha utilizado en su vida sustancias prohibidas... a lo mejor si fuera europeo no serían tan duros” con él, ha asegurado Maynar.

En total son seis las personas investigadas, entre ellos, el exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo, y su hijo, Vicente Belda García, masajista del equipo Astana, que están citados a declarar el 1 de febrero, mientras que este miércoles han acudido a los juzgados de Cáceres el doctor Maynar y su ayudante de laboratorio.

“Creemos que todo lo que se ha hecho está dentro de la legalidad y con fines de lo que tiene que ser la universidad, que es abrir nuestros conocimientos y tareas a la sociedad, que es lo que hemos tratado, y que muchos extremeños se han beneficiado de todo lo que hemos hecho desde la facultad”, ha manifestado.

