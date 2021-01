Siete ciclistas del Bora Hansgrohe fueron atropellados, dos sufrieron conmoción cerebral

Siete ciclistas de la escuadra alemana de categoría UCI World Tour, Bora Hansgrohe, fueron atropellados este sábado 16 de enero mientras desarrollaban una jornada de entrenamiento en el norte de Italia.

Según los informes internacionales, un automóvil arrolló a los deportistas. Horas después, el equipo alemán aclaró la situación y señaló que tras el accidente, Wilco Kelderman, Rüdiger Selig y Andreas Schillinger fueron trasladados al hospital, todos conscientes.

Igualmente, se explicó que Kelrdeman y Selig sufrieron una conmoción cerebral.

"Hoy, durante el entrenamiento, algunos de nuestros ciclistas se vieron involucrados en un accidente con un automóvil. Wilco Kelderman, Rüdiger Selig y Andreas Schillinger fueron trasladados al hospital, todos conscientes. Wilco y Rudi han sufrido una conmoción cerebral, mientras que Andreas espera los exámenes finales", confirmó el Bora en su cuenta de Twitter.

TEAM UPDATE: Today during training, some our riders were involved in an accident with a car. Wilco Kelderman, Rüdiger Selig and Andreas Schillinger were taken to hospital, all conscious. Wilco and Rudi have sustained concussion, while Andreas is awaiting final examinations.