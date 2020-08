Simon Yates finalmente no fichará por el Ineos y se quedará en el Mitchelton

El británico Simon Yates, vencedor de la Vuelta a España 2018 y doble ganador de etapa del Tour de Francia, ha renovado su contrato con el Mitchelton Scott por dos temporadas más.



La renovación de Yates llega después de que el propietario del equipo, Gerry Ryan, en la estructura desde sus inicios en 2012, confirmara su compromiso con el conjunto por otros dos años, mientras continúa compitiendo al más alto nivel en el UCI World Tour.



Desde que Yates, de 28 años, llegó como neo-profesional al equipo en 2014, ha logrado 17 victorias, incluidas etapas en las tres grandes vueltas, y se ha convertido en uno de los mejores escaladores del mundo, ganando la Vuelta a España 2018 y terminando entre los 10 primeros en el Tour de Francia y el Giro de Italia.



Yates, que comenzó la campaña 2020 en Australia en enero, reinició las carreras en la Vuelta a Burgos y el Tour de Polonia, donde subió al podio en la general, y ahora se prepara para un tercer intento consecutivo de gloria en el Giro de Italia.



"La trayectoria con el equipo ha sido genial hasta ahora, he crecido y madurado como persona y como ciclista. Hemos tenido muchos éxito y muchos fracasos en el camino, pero estoy deseando continuar la temporada juntos y buscar más victorias", ha señalado.