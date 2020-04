Sin dudarlo, Nairo escogió el mejor ataque de montaña en su carrera

Uno de los ciclistas más afectados por la suspensión del calendario del ciclismo de ruta internacional es Nairo Quintana. El colombiano, liderando las filas del Arkea Samsic, ganó dos títulos en el inicio de la temporada y pisaba fuerte de cara al Tour de Francia. Sin embargo, los planes le han cambiado y está en cuarentena obligatoria.

Días atrás, a través de la cuenta de Instagram de su ‘Gran Fondo’, el pedalista boyacense respondió unas preguntas a los fanáticos. Una de las más llamativas, además de sus sensaciones encontradas por la serie de Netflix del Movistar, fue cuál considera el mejor ataque de montaña de su extensa carrera deportiva.

“Me puse a ver vídeos en YouTube. Recuerdo un par de ataques en Alpe d'Huez. Es un puerto que me gusta muchísimo", contó el de Boyacá sobre sus andadas en el Tour de Francia de 2013 y 2015, siendo el último el más recordado.

En aquella tarde, una etapa decisiva se planteaba en la ronda gala. El colombiano estaba a más de 2 minutos de Chris Froome en la general y tenía su última oportunidad de atacar y dar la sorpresa. Movistar Team hizo puente con Valverde y Anacona fugados, mientras que a falta de 7 kilómetros el colombiano se lanzó apoyado por sus compañeros y después en solitario, sacando más de un minuto al británico en el puerto más importante del Tour.

En esa tarde, Nairo con la camiseta de mejor joven dio una lección de valentía y corazón, por lo que es su escapada favorita, a pesar de no haber logrado su mayor objetivo. El Alpe d'Huez de 2015 es recordado como una de las mejores etapas de la ronda gala en los últimos años.

“Soy muy detallista y exigente. Me gusta ganar siempre, es la sangre que llevo y que me dieron. Agradezco a mis compañeros y a mis excompañeros, sin ellos no podría haber hecho todo lo que he hecho", cerró el colombiano en su diálogo a través de Instagram.