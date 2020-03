Sin tapujos, Nairo contó por qué salió del Movistar: “No quería discutir con otros líderes”

Nairo Quintana, ciclista colombiano, habló con El Tiempo sobre su presente deportivo y contó por qué salió del equipo Movistar. Sin profundizar en la situación, el boyacense aclaró que prefirió su tranquilidad para así poder rendir de la mejor manera a nivel deportivo, pese a no pertenecer a una escuadra del World Tour.

“No me arrepiento de haberme bajado de categoría. Quería ser feliz. No quería discutir con otros líderes, hacer la guerra no es mi forma de trabajar. Tenemos una gran responsabilidad en esta nueva iniciativa”, explicó el colombiano.

“Por diferentes situaciones uno no brilla como debería. Siempre he tenido los datos bien y me han indicado que realmente el estado de forma ha sido bueno, que no he bajado el nivel”, explicó Nairo sobre por qué en las últimas competencias ha brillado de la mejor manera, cosa contraria a como estaba en los últimos meses con el Movistar.

Y Quintana no se arrepiente de haberse ido a un equipo de menor categoría como el Arkea, pues puede de igual forma competir en grandes carreras del World Tour como invitado. Incluso, su mayor preocupación que era no correr el Tour Francia no sucederá, porque la escuadra francesa fue invitada.

Eso sí, la única razón por no competir en la ‘Grand Boucle’ es que se lesione o que se cancele la edición de este año, pues todavía el mundo se encuentra intentando superar la pandemia de coronavirus que está afectando el deporte y la salud global.

“Intentaremos hacer gimnasio dentro de la casa para seguir entrenando. No sabemos si haremos una segunda cuarentena cuando el Gobierno Nacional tome medidas más rigurosas. Deportivamente todo es incierto”, puntualizó Nairo respecto a lo que se vive en la salubridad.