"Sólo un milagro podría permitirlo": Corratec, pesimista en el tema Nairo

Parsani afirmó que el equipo no tiene la capacidad económica para tener a Nairo en sus filas, a esto se le suma la situación del boyacense con el Tramadol. Estas circunstancias harían difícil la posibilidad de que el Corratec se haga con los servicios del ganador del Giro de Italia en 2014 y de la Vuelta a España en 2016.

"En realidad, una tratativa no ha existido. Fue una solicitud a nuestro equipo, de parte del representante de Nairo si estábamos interesados en contratarlo, pero nosotros somos un equipo pequeño que no tiene la capacidad financiera para tener un corredor como él y luego hay muchos obstáculos que nos llevan a no continuar esta tratativa porque resulta muy difícil para nosotros poder contar con Nairo", agregó el director deportivo.

Entrevista a Sergio Parsanni, director del Coratec, hablando de Nairo Quintana