Sosa y Egan hacen podio; clasificación general final del Tour de la Provence

Iván Ramiro Sosa se proclamó campeón de la edición 2021 del Tour de la Provence. Con 23 años mostró un gran nivel y ahora apunta a ser la mano derecha de Egan Bernal en el Giro de Italia. El Team Ineos seguirá trabajando para que sus corredores estén en el mejor nivel posible y así brillar en las carreteras de Europa.

Mire acá: Bravo, Colombia: Iván Ramiro Sosa es el campeón del Tour de la Provence

1. Iván Ramiro Sosa - Team Ineos - 17h21"

2. Julian Alaphilippe - Quick Stepp - a 18"

3. Egan Bernal - Team Ineos - a 19"

4. Wouter Poels - Team Bahrain - a 39"

5. Patrick Konrad - Bora- a 57"

All smiles at the finish. A great win in the young career of @ivansosacuervo. @Eganbernal also joins him on the overall podium in third #TDLP2021 🏆🥉 https://t.co/15Ikn4CjkG pic.twitter.com/vnwKKrWLYR