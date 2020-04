Stefan Küng ganó la segunda etapa del Tour de Suiza digital

El suizo Stefan Kung del equipo Gropama-FDJ ganó este jueves 23 de abril la segunda etapa del Tour de Suiza Digital (Digital Swiss 5) que comprendió un recorrido en circuito en la población de Frauenfeld con una distancia de 46 kilómetros.

Küng superó al italiano Filippo Ganna del Team Ineos, quien se ubicó segundo a 47 segundo y al australiano Michael Matthews del Team Sunweb que finalizó tercero a un minuto y 28 segundos.

📽️ Watch highlights of Race 2 of the #DigitalSwiss5, and a flat-out, full gas effort over 46km...



Full-race replay: https://t.co/6CXjuoWtq0

Results and report: https://t.co/9CnOJHjGu1 pic.twitter.com/HHR0niR5Zy