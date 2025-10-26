Stefany Cuadrado le da el bronce a Colombia en el Mundial de Pista Chile 2025

Una actuación llena de carácter y talento

Cuadrado realizó una destacada participación desde las rondas clasificatorias, donde impuso respeto con su velocidad y control de carrera. En la final, la ciclista cafetera supo mantenerse en el grupo de punta y rematar con fuerza en los metros finales para asegurar el tercer lugar, sumando así una nueva medalla mundial para el ciclismo colombiano.

El resultado representa un premio al trabajo y la constancia de Stefany Cuadrado, quien se consolida como una de las grandes promesas del ciclismo en pista de Colombia. Su medalla de bronce también refuerza el buen momento del país en esta disciplina, en la que cada vez hay más presencia femenina a nivel internacional.