Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 14:44
Stefany Cuadrado le da el bronce a Colombia en el Mundial de Pista Chile 2025
Colombia vuelve a quedar en el podio en un Mundial de pista.
La ciclista colombiana Stefany Cuadrado volvió a dejar en alto el nombre del país al conquistar la medalla de bronce en la modalidad de keirin durante el Mundial de Pista 2025, que se disputa en Santiago de Chile. La deportista mostró toda su potencia y estrategia en una final muy disputada, en la que logró meterse en el podio junto a las grandes favoritas del certamen.
Una actuación llena de carácter y talento
Cuadrado realizó una destacada participación desde las rondas clasificatorias, donde impuso respeto con su velocidad y control de carrera. En la final, la ciclista cafetera supo mantenerse en el grupo de punta y rematar con fuerza en los metros finales para asegurar el tercer lugar, sumando así una nueva medalla mundial para el ciclismo colombiano.
El resultado representa un premio al trabajo y la constancia de Stefany Cuadrado, quien se consolida como una de las grandes promesas del ciclismo en pista de Colombia. Su medalla de bronce también refuerza el buen momento del país en esta disciplina, en la que cada vez hay más presencia femenina a nivel internacional.
Colombia sigue brillando en el velódromo
Con esta nueva presea, Colombia continúa demostrando su potencia en las pruebas de velocidad en pista, ratificando el crecimiento de su escuela en esta modalidad. La actuación de Cuadrado se suma a los buenos resultados obtenidos por otros pedalistas nacionales, que mantienen viva la ilusión de seguir cosechando triunfos en el Mundial de Pista de Chile 2025.
El podio conseguido por la colombiana no solo enorgullece al país, sino que también motiva a las nuevas generaciones de ciclistas que ven en figuras como Stefany Cuadrado un ejemplo de disciplina, esfuerzo y compromiso con el deporte.
Fuente
Antena 2