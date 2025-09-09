Sufre el Movistar Team; equipo World Tour le arrebata un gran escalador

El Movistar Team no pasa sus mejores momentos, el equipo español de ciclismo se ha visto relegado en el circuito World Tour frente al poderío del UAE Team Emirates y del Team Visma, además, en la presente edición de la Vuelta a España no ha podido hacer pesar su localía y poco ha podido hacer para pelear triunfos de etapa o entrar en la disputa de puestos privilegiados en la clasificación general.

El equipo ‘telefónico’ ha sufrido también algunos contratiempos en esta ‘ronda ibérica’, pues a las bajas previas de Enric Mas y del colombiano Nairo Quintana, se le ha sumado la de Javier Romo, quien debido a los golpes sufridos tras una caída en la jornada del domingo se vio obligado a retirarse de la carrera en la etapa 16 que se disputó este martes.

