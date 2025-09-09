Actualizado:
Sufre el Movistar Team; equipo World Tour le arrebata un gran escalador
El equipo español se verá próximamente disminuido en su nómina.
El Movistar Team no pasa sus mejores momentos, el equipo español de ciclismo se ha visto relegado en el circuito World Tour frente al poderío del UAE Team Emirates y del Team Visma, además, en la presente edición de la Vuelta a España no ha podido hacer pesar su localía y poco ha podido hacer para pelear triunfos de etapa o entrar en la disputa de puestos privilegiados en la clasificación general.
El equipo ‘telefónico’ ha sufrido también algunos contratiempos en esta ‘ronda ibérica’, pues a las bajas previas de Enric Mas y del colombiano Nairo Quintana, se le ha sumado la de Javier Romo, quien debido a los golpes sufridos tras una caída en la jornada del domingo se vio obligado a retirarse de la carrera en la etapa 16 que se disputó este martes.
Movistar Team sufrirá la salida de uno de sus grandes escaladores
En medio de la competencia en la Vuelta a España, se dio a conocer una información que asegura la salida de uno de los escaladores que tiene en su nómina el equipo español, se trata del austriaco Gregor Mühlberger, quien dejará la ‘M’ para sumarse a las filas del Decathlon en el año 2026.
Así lo confirmó L'Equipe, mencionando que el pedalista de 31 años ha firmado un contrato de una temporada con el equipo de ciclismo estadounidense, donde será gregario clave de su compatriota Felix Gall en las principales carreras del calendario en el 2026.
Mühlberger y sus actuaciones en el Movistar Team
Así las cosas, después de cinco temporadas defendiendo los colores del Movistar Team, Gregor Mühlberger cerrará su ciclo con la escuadra española dejando actuaciones de peso, entre ellas su triunfo de etapa en el Tour de los Alpes 2023 y la conquista del Campeonato Nacional en Ruta ese mismo año.
El corredor también cumplió un papel clave como gregario de Enric Mas, acompañándolo en las últimas cuatro ediciones del Tour de Francia y en la Vuelta a España 2022, donde su trabajo silencioso resultó fundamental para sostener las ambiciones del líder del equipo.
