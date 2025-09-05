Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 10:45
Sufren los colombianos en La Vuelta: Así quedó la general
Emocionante etapa en la Vuelta a España, los colombianos sufren y pierden tiempo.
La etapa 13 de la Vuelta a España se corrió el 5 de septiembre de 2025, una etapa que tuvo 147km tranquilos, llanos, pero a partir de ahí no dejaba de subir, dos puertos de primera categoría y uno de categoría especial en los últimos 55km significaron un final muy exigente para los ciclistas. El descenso sería fundamental para el futuro de la carrera. El final de la carrera fue durísimo, 12,4 kilómetros al 9.7% de desnivel medio con rampas máximas del 23%.
Durante casi toda la carrera los colombianos no participaron en las fugas, se mantuvieron en el pelotón junto a los favoritos esperando el momento de ataques para poder responder. Faltando 9.5 kilómetros para la meta el pelotón de favoritos aceleró y Egan sufrió en la subida quedando relegado de ese grupo. No fue un gran día para los colombianos que sufrieron durante la durísima subida de L'Angliru, perdieron tiempo con los favoritos y se alejaron.
La carrera se puso muy emocionante en los últimos kilómetros con una batalla entre los dos primeros en la general, una subida complicadísima en la que Almeida buscaba soltar a Vingegaard pero el danés no se dejaba y respondía con fuerza. En un final muy emocionante ganó Almeida por primera vez una etapa en Vuelta a España.
CLASIFICACIÓN GENERAL VIRTUAL VUELTA A ESPAÑA 2025 TRAS LA ETAPA 13: ASI VAN LOS COLOMBIANOS
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 49H30'54''
2. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 46''
3. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2'18''
4. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'00"
5. Félix Gall (Decathlon AG2R) a 3'15''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) 4'01''
7. Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) 4'33''
8. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 4'54''
9. Torstein Traeen a 5'21'' '
10. Sepp Kuss (Team Visma) a 5'26''
---
12. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 8'01''
14. Harold Tejada (XDS Astana) a 10'00''
21. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 31'49''
52. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) a 1h 12'25''
¿CUÁNDO SE CORRERÁ LA ETAPA 14 DE LA VUELTA A ESPAÑA?
La etapa 14 de la Vuelta a España se correrá el 6 de septiembre del 2025, será una etapa exigente, con tres puertos de montaña, dos de primera y una de tercera categoría. La etapa tendrá inicio en Avilés y terminará en La Farrapona, en los Lagos de Somiedo, serán 135.9 km.
Fuente
Antena 2