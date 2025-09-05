Sufren los colombianos en La Vuelta: Así quedó la general

La etapa 13 de la Vuelta a España se corrió el 5 de septiembre de 2025, una etapa que tuvo 147km tranquilos, llanos, pero a partir de ahí no dejaba de subir, dos puertos de primera categoría y uno de categoría especial en los últimos 55km significaron un final muy exigente para los ciclistas. El descenso sería fundamental para el futuro de la carrera. El final de la carrera fue durísimo, 12,4 kilómetros al 9.7% de desnivel medio con rampas máximas del 23%.

Durante casi toda la carrera los colombianos no participaron en las fugas, se mantuvieron en el pelotón junto a los favoritos esperando el momento de ataques para poder responder. Faltando 9.5 kilómetros para la meta el pelotón de favoritos aceleró y Egan sufrió en la subida quedando relegado de ese grupo. No fue un gran día para los colombianos que sufrieron durante la durísima subida de L'Angliru, perdieron tiempo con los favoritos y se alejaron.

La carrera se puso muy emocionante en los últimos kilómetros con una batalla entre los dos primeros en la general, una subida complicadísima en la que Almeida buscaba soltar a Vingegaard pero el danés no se dejaba y respondía con fuerza. En un final muy emocionante ganó Almeida por primera vez una etapa en Vuelta a España.