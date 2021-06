'Supermán' López, al ser fichado por Movistar: "Me quieren ellos, o no me hubiesen fichado"

La serie del Movistar Team, 'El día menos pensado', fue un éxito en su primera temporada cuando contó la salida de Nairo Quintana, Mikel Landa y Richard Carapaz. Sin embargo, para esta segunda parte profundizó más acerca de lo que fue el año 2020 en plena pandemia. No obstante, al finalizar su último capítulo le abrieron un espacio a Miguel Ángel López, quien fue contratado por la escuadra.

Aunque 'Supermán debutó hace poco con el conjunto español, en dicho documental rescataron algunas declaraciones cuando se dio su llegada. Por supuesto, lo que dijo el pedalista 'cafetero' tuvo su picante.

"Va a haber polémicas salgan las cosas bien o mal. Hay polémica aún porque dicen: '¿Después de criticarlos vas para allí?'. Pero bueno, claramente llegamos a un acuerdo. No soy yo quien ruego ir allí [a Movistar], me quieren ellos porque si no, no me hubiesen fichado", aseguró el colombiano en la última parte del capítulo.

No faltó la pregunta sobre lo ocurrido en la Vuelta a España 2019 cuando 'Supermán' lanzó unas polémicas declaraciones en contra del equipo español. El pedalista hizo 'mea culpa'. "Yo me equivoqué ese día tal vez en los términos que me he referido a Movistar y a Valverde", afirmó.

Por otro lado, el boyacense también se refirió a las metas por conseguir en la escuadra telefónica. "Claramente el primer objetivo será el Tour de Francia. Enric [Mas] me molestaba que yo iba a trabajar para él, me lo decía así en broma y eso. Todo depende de la comprensión que tengamos", analizó.