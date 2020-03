‘Supermán’ López denuncia que llegó de Europa y no le han hecho controles

Miguel Ángel ‘Supermán’ López habló en entrevista con Antena 2 sobre cómo pasa la cuarentena estos días. El ciclista colombiano contó que se encuentra preocupado porque hace 10 días regresó de Europa y no le hicieron los controles convenientes, incluso pidió que le realizaran la prueba si tiene el coronavirus, pero dicen que si no presenta síntomas no la realizarán.

Por tal razón, el pedalista del Astana Team hizo la denuncia: "Hasta ayer llamaron a mi esposa porque se habían enterado de que yo había llegado de Europa hace más de 10 días. Me preguntaron cómo estaba...Había que esperar que aparecieran síntomas para que me hicieran la prueba a mí y a ella”, dijo López.

“Le han hecho controles a más gente, pero a mí no me han hecho ninguno. Complicado porque estoy con mi esposa, con mis hijos en esta cuarentena", agregó ‘Supermán’.

Sobre si ha sentido síntomas serios, el ciclista dijo que no, pero por solo prevención le debieron hacer el examen, ya que llegó directamente de territorio europeo. "Esperemos que todo esté bien y que no pasa nada. A mí me preocupa porque mucha gente puede tener el virus y no siente nada. Yo venía de una zona de Europa donde más está la pandemia. Para mí que debieron haber hecho un examen para ver si tenía o no tenia, pero no han hecho nada y aquí seguimos...", manifestó.