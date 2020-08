Supermán López explicó lo que le ha "dado duro" en su reaparición en competencia

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'superman' López se prepara para liderar a la escuadra kazaja del Astana en la edición 73 del Critérium du Dauphiné, la cual será la última prueba antes de que haga su debut en el Tour de Francia el próximo 29 de agosto.

López reanudó su temporada 2020 en los primeros días de agosto en la Ruta de Occitania donde finalizó 26 en la general y en la clásica del Mont Ventoux en la cual fue 12.

Le puede interesar: Miguel Ángel López y la nómina del Astana que lo acompañará para Criterium Dauphiné

El corredor boyancese aceptó en diálogo con el canal de YouTube 'A pie de puerto' que le ha costado el regreso a la actividad de máximo nivel, principalmente por que durante el tiempo de pandemia en Colombia no realizó constante trabajo en rodillo, aunque si llevó a cabo alguna otra actividad para subirse de peso.

"No le cogí gusto al rodillo, entrené dos o tres días y dejé de hacerlo, me moví en otros medios para no subir de peso", señaló.

Con respecto a por qué se le ha visto sufrir en las dos pruebas en las que ha competido, contó que el golpe de calor lo a afectado y por eso junto a su equipo realiza un trabajo de progresión.

"Vamos por el camino estipulado, estamos en progresión, en Occitania fue duro, pero el golpe de calor fue bastante fuerte, en Colombia no hay esos extremos y volver fue complicado", agregó.

Lea también: Miguel Ángel López hizo un balance de su regreso a la competencia en Europa

Igualmente comentó que teniendo en cuenta lo que será su primera aparición en el Tour de Francia ha ido "adaptándose poco a poco" ya que espera que su preparación vaya creciendo.

Finalmente, Miguel Ángel López afirmó que espera disfrutar su debut en la 'Grande Boucle' y tomará el Critérium du Dauphiné para ponerse a "tono".

"Espero la carrera (Tour de Francia) con ganas, se han hecho dos carreras para adaptarse. El recorrido me gusta mucho, muy bueno para escaladores y voy con tranquilidad y calma para tener mi primer contacto con la prueba", puntualizó.