'Supermán' López reveló la invitación que le hizo Contador en plena etapa de la Vuelta a España

El colombiano Miguel Ángel López Moreno se ha consolidado como una de las principales figuras del ciclismo internacional por sus brillantes actuaciones en las grades vueltas organizadas por la Unión Ciclista Internacional con la escuadra kazaja del Astana.

López, que ha sido podio del Giro de Italia y la Vuelta a España, relató una curiosa anécdota que vivió con el excorredor español Alberto Contador en el año 2017, temporada en la cual se retiró el 'pistolero'.

El boyacense relató que antes de iniciarse la decimoquinta fracción, que comprendió un recorrido de 129 kilómetros con inicio el Alcalá La Real y final en puerto de montaña fuera de categoría en Sierra Nevada, Contador se le acercó para proponerle un ataque conjunto a una cierta distancia de la meta.

“En la salida, Alberto se me acercó. Esa era mi primera gran vuelta y yo admiro mucho a Contador, aunque yo muy humildemente no hablaba con él, no una conversación porque me producía un poco de miedo, de respeto. Se acercó y empezamos a hablar y me dijo que 'atacáramos en tal punto para romper la carrera y lo sé porque tienes la capacidad, pero no le vayas a decir a nadie'“.

Ante lo sucedido, 'supermán' reveló, en diálogo con ESPN, que se sorprendió que una estrella como Alberto Contador, ganador de las tres grandes vueltas, pensara en él para realizar dicha maniobra.

"Contador me pidió eso y no supe qué hacer, porque las tácticas eran otras en el equipo, pero le dije que sí, que de una. ¿Cómo hacemos?, le dije, yo no conozco y él me dice, más o menos faltando 30 a meta y yo… ¿A 30 km? y él me dice, tú ven cerca a mí y sabrás cuando ataque, sales a marcarme y ahí rompemos. En esa etapa nos fuimos y al final gané yo”, señaló el colombiano.

Finalmente, ambos corredores hicieron el ataque, pero fue Miguel Ángel López quien contó con mayor energías para aguantar el ritmo y quedarse con la victoria de la etapa 15 de la Vuelta a España, en la cual se ubicó en la octava casilla en la general y además con la camiseta del mejor joven.