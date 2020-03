'Superman' López se confesó: su ídolo del ciclismo y en el fútbol colombiano

Mientras vive su cuarentena obligatoria en Colombia, el ciclista boyacense Miguel Ángel López tuvo un diálogo a través del Instagram de la Federación Colombiana de Ciclismo donde reveló varios detalles de su vida profesional y personal; además de hacer constantes llamados a la precaución para superar esta pandemia mundial.

Una de las respuestas que más llamó la atención de López, fue sobre sus referentes en el deporte: “Admiraba bastante a Alberto Contador (ciclista español), por cómo se desempeñaba, pero lo digo como si fuera aficionado y no fuera ciclista”.

Lea también: ASO tendría fecha límite para conocer el futuro del Tour de Francia

Luego explicó que no es una persona muy apegada a las cosas, pero reveló un ídolo del fútbol colombiano: “Es mi modo de ser, pero poco me gustan las fotos. A la única persona que le he pedido foto es a Falcao García, cuando lo vi, dije ‘esta no me la pierdo’".

Entre otras cosas, se refirió a su familia, que también es allegada al ciclismo: “Mis hermanos menores Luis Alfredo y Diego han seguidos los pasos del ciclismo. Ahora Juan Carlos, ojalá algún día llegue a estar conmigo, tiene condiciones, en la Vuelta del Porvenir por poco gana una etapa”.

De interés: Egan Bernal contó detalles sobre Nairo: "No estaba en un buen ambiente"

Y cerró hablando de algunas acciones de responsabilidad social que ha emprendido: “Me gusta hacer cosas por los niños, la primera fue pedalada para recoger fondos para hacer kits escolares. Siempre soy de la idea de hacer algo social, a uno se le facilita hacer algo así. El año pasado pedimos fue regalitos (pedalada) para los niños. No soy de hacer ‘gran fondo’, soy de esa idea de hacer algo social y esos fondos invertirlos a la sociedad y con dedicación, amor y corazón se pueden hacer".