Superman López se puso la de Messi: el homenaje del Team Medellín a la Selección Argentina

Miguel Ángel 'Superman' López y sus cinco gregarios en el Team Medellín llegaron a Argentina para la disputa de la Vuelta a San Juan, la primera gran carrera de la temporada, la cual se efectúa entre el domingo 22 de enero y domingo 29 del mismo mes.

Así, durante la noche del sábado 21, acudieron a la presentación de equipos, en donde mostraron un gesto que generó polémica, pero que en definitiva fue inesperado, pues le rindieron homenaje a la Selección Argentina de fútbol dado que viene de ganar el Mundial Qatar 2022.

Y es que los seis pedalistas del Team Medellín lucieron un maillot especial el cual es muy semejante a la camiseta de la Selección Argentina, y en la espalda, estaba marcada con el dorsal '10', haciendo alusión a Lionel Messi, el capitán del plantel campeón del mundo. Además, tenía marcada la ya famosa frase "Qué mirás, bobo".

El gesto, fue bien recibido por muchos aficionados, pues consideran que es una grata forma por parte del equipo antioqueño de agradecer la invitación a la carrera más importante del mes, en donde se enfrentarán a escuadras World Tour.

No obstante, también hubo usuarios en redes sociales que no recibieron bien el homenaje del Team Medellín a la Argentina campeona del mundo, afirmando que "una cosa no tiene que ver con la otra", y catalogando el gesto como una "lambonería" por parte del Team Medellín.

Aun así, los argentinos recibieron de buena forma el homenaje del Team Medellín, teniendo en cuenta que es algo poco habitual, no solo al provenir de un equipo de otro país, sino porque son disciplinas ajenas.

Fotos del Team Medellín con la camiseta de la Selección Argentina