'Superman' López, sentenciado: el otro hecho que lo sacaría del Movistar

Se siguen conociendo detalles de los problemas internos entre Miguel Ángel López y el Movistar Team. Al parecer, otro hecho pone en aprietos el futuro del colombiano en la escuadra telefónica, además de haberse retirado estando bien físicamente de la Vuelta a España.

Puede ver: 'Superman' López reaparece con misterioso mensaje de su esposa en redes sociales

Lo ocurrido fue confirmado por el propio director general del equipo, Eusebio Unzué; y es que 'Superman' no estuvo presente en la cena de celebración del equipo en homenaje al segundo puesto de Enric Mas, el otro de los líderes.

Este hecho, que Unzué describió como entendible porque no había ambiente para el encuentro, de igual forma fue visto negativamente como una gran separación en la escuadra. En la interna los compañeros del colombiano no lo vieron muy bien que no haya estado, por eso la idea de que pronto se vaya del Movistar es cada vez más fuerte, aseguran medios como la cadena española Cope.

Aunque Miguel Ángel renovó por dos temporadas hace poco con la escuadra telefónica, lo ocurrido haría que se estudiara seriamente la posibilidad de llegar a un acuerdo para dar por terminada la unión entre las partes.

"En unos días tomaremos la decisión definitiva", aseguró Unzué sin entrar en detalles respecto a qué charlas internas se han tenido con López.

Lea también: Movimientos en el Movistar: se iría Superman y ya hay dos equipos que lo quieren

En las últimas horas se conoció una versión de la Gazzetta dello Sport que habla de que el boyacense podría regresar al Astana, equipo donde ya corrió y se destacó durante varios años.