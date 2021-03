'Superman' López: su 'indulto' en Movistar y la relación con Enric Mas para el Tour

Sobre su carrera favorita de las grandes vueltas, comentó: “Las tres tienen sus toques…. El Giro de Italia es muy especial a pesar que el año pasado abandoné por una caída, pero tiene su magia. El Tour es muy bonito a pesar que nos tocó sin público y esa es la mejor carrera de las 3, aunque aún me duele perder el podio en 2020”.

Sobre su entendimiento con Enric Mas para el Tour, explicó: “Cuando hay otro líder se pueden jugar dos cartas diferentes y usarlo como una alianza táctica para que alguno logre el triunfo. Eso es lo que buscamos con Enric Mas”.

También habló sobre la responsabilidad propia de afrontar los años más importantes de su carrera deportiva: “Hay que empezar a ponerle seriedad al asunto porque el tiempo va pasando y nos vamos haciendo más viejos; y se nos va acabando la corta edad de productividad. Estoy en mi mejor época, creo que desde el año pasado o dos años antes… Cuando uno pasa los 25 años el cuerpo evita más lesiones y así se pude trabajar más fuerte para sacarle más brillo a todo”.

“Hay que enfocarnos más, tal vez hubo grandes vueltas donde quizás no tuve la mejor preparación. Yo creo que esta vez queremos hacerlo superbién porque ya tengo 27 años y se me acorta mi periodo productivo, porque yo creo que para estar en alto nivel y competir ante pedalistas como Pogacar y Remco hay que hacerlo ahora. Yo no me imagino con 35 años aún en el pelotón con el ritmo que se corre ahora”, subrayó.

Y cerró hablando de la intensa polémica que tuvo con los corredores del Movistar Team hace dos años en la Vuelta a España donde los llamó ‘tontos', esto teniendo en cuenta que ahora corre para el elenco ibérico y comparte equipo con varios de ellos.

“Yo creo que son momentos de carrera, estamos en el presente y ya pasaron 2 años de ese error que cometí… Cuando nos encontramos en las carreras hablamos del tema y uno sabe que hay calenturas de carrera, pero cuando uno está fuera de la bici está más frío y se arreglan las situaciones”, agregando que tiene una gran elación con Alejandro Valverde y con Eusebio Unzué, dos de los protagonistas del Movistar en esa controvertida jornada.