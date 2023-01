Miguel Ángel López pasa la página de lo mal que lo pasó al final del 2022 y este viernes, se quedó con la etapa 5 de la Vuelta a San Juan, misma en la que ya es líder y uno de los protagonistas junto al Team Medellín.

Después de obtener esta importante victoria y de haber tenido un duelo final con su compatriota Sergio Higuita, el boyacense dio sus sensaciones tras la quinta fracción: "los muchachos venían muy bien, trabajaron estupendo. Remco Evenepoel nos sorprendió, pero Ineos puso una marcha muy fuerte, me fui atrás para ver la situación y me di cuenta que todos venían a tope y luego cuando probé de nuevo supe que tenía bastante pierna. Había que intentarlo, he dicho siempre que con intentarlo y probar sabes qué tienes y al final si no sale no pasa nada. Hoy salió y maravilloso”.

“Había que intentarlo. Creo que a falta de 6 o 7 km había que apretarles duro porque ahí es donde a la gente le empieza a doler. Yo creo que he estado bien. Lo hemos hecho como pensábamos” añadió el corredor colombiano.

Por otro lado, habló de su estadía en la escuadra paisa y de sus posibilidades de volver a un equipo europeo: "Voy a estar siempre muy agradecido con el Team Medellín por esta oportunidad. Lo que le he dicho al equipo y lo que ellos me han dicho: Desde que este aquí estoy para disfrutar y pasarla bien, dejando de lado los resultados. Desde le inicio lo hemos planteado así. Pasé un final de año horrible y voy a estar agradecido con el Team Medellín siempre. Empecé a entrenar el 1 de enero con ellos. Me dieron el enfoque y seguí otros 20 días a tope. Ahora aquí estamos. La victoria se la dedico a mi familia, mi esposa y mis dos niñas. Tengo contrato con ellos hasta cuando yo quiera. Me han dicho eso”.

Tras la victoria de 'Superman', así quedó la general en la etapa 5 con tres colombianos como protagonistas:

1. Miguel Ángel López - Team Medellín, 20:13:37

2. Filippo Ganna - INEOS, a 30"

3. Sergio Andrés Higuita - Bora, a 44"

4. Egan Bernal - INEOS, a 50"

5. Einer Rubio - Movistar, a 50"

