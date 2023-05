Superman López volvió a consagrarse en Argentina: campeón del Tour de Catamarca

Vea también: Germán Darío Gómez se coronó bicampeón de la Vuelta a la Juventud

A lo largo de la temporada, el nacido en Pesca también se impuso en la Vuelta a Tolima. Asimismo, se convirtió en campeón nacional de la contrarreloj y campeón panamericano en la misma modalidad tras el reciente Panamericano de Ruta celebrado en Panamá.

Cabe recordar que Superman sufrió una fuerte caída mientras disputaba el Tour of The Gila en Estados Unidos. Sin embargo, esto no le impidió consagrarse campeón de la primera edición del Tour de Catamarca.

