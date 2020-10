Tadej Pogacar, campeón del Tour de Francia, dio por terminada su temporada

Tadej Pogačar, ciclista esloveno de 22 años y quien tuvo un brillante año 2020 al conseguir por primera vez el título del Tour de Francia, dio por finalizada su temporada el pasado 4 de octubre con un tercer lugar en la Lieja-Bastoña-Lieja.

El anuncio de que el campeón nacional contrarreloj de Eslovenia no correrá más en este 2020 lo dio a conocer su equipo, el UAE Team Emirates, a través de un video publicado en sus redes sociales en el cual se realizó un resumen de los que fue su participación en la Lieja-Bastoña-Lieja y el cual estuvo acompañado por la frase "Un final tenso y un buen final para su temporada de carreras 2020 para @tadejpogacar con un podio en @LiegeBastogneL".

Lea también: Tom Dumoulin confirmó que correrá la Vuelta a España junto a Primoz Roglic

A tense finale and a fine end to his 2020 racing season for @tadejpogacar with a podium finish at @LiegeBastogneL 🇧🇪. #LBL#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/bRmozSgCUs