Tadej Pogacar definió las carreras que correrá en 2026

Tadej Pogacar ya tiene definido su calendario para la temporada 2026, y como era de esperarse, apunta alto. El ciclista esloveno del UAE Team Emirates volverá a combinar las grandes clásicas de un día con dos de las tres grandes vueltas del calendario: el Giro de Italia y el Tour de Francia; además irá nuevamente a por el Mundial de Ciclismo.

Calendario de Pogacar en 2026

La campaña de Pogacar iniciará con las clásicas de primavera, donde buscará seguir agrandando su leyenda. Estará en la Milán–San Remo, el Tour de Flandes y la París–Roubaix, tres monumentos en los que ya ha demostrado su capacidad para brillar en terrenos exigentes y frente a los mejores especialistas del pavé.

Posteriormente, el esloveno afrontará una de sus pruebas favoritas: la Lieja–Bastoña–Lieja, carrera que ya ha ganado en varias ocasiones y que se ha convertido en una cita obligada en su calendario. Desde allí, enfocará su preparación hacia las grandes vueltas.

El primer gran objetivo del año será el Giro de Italia, donde Pogacar buscará su segunda Maglia Rosa tras la victoria obtenida en 2024. El UAE Team Emirates considera que su líder tiene la capacidad física y mental para volver a dominar la ronda italiana, esta vez, probablemente compitiendo con Jonas Vingegaard.