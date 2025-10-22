Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 14:07
Tadej Pogacar definió las carreras que correrá en 2026
El pedalista de 27 años espera mantenerse como el mejor del mundo en la próxima temporada.
Tadej Pogacar ya tiene definido su calendario para la temporada 2026, y como era de esperarse, apunta alto. El ciclista esloveno del UAE Team Emirates volverá a combinar las grandes clásicas de un día con dos de las tres grandes vueltas del calendario: el Giro de Italia y el Tour de Francia; además irá nuevamente a por el Mundial de Ciclismo.
Puede leer: Movistar definió el futuro de Nairo Quintana, ¿se va o se queda?
Calendario de Pogacar en 2026
La campaña de Pogacar iniciará con las clásicas de primavera, donde buscará seguir agrandando su leyenda. Estará en la Milán–San Remo, el Tour de Flandes y la París–Roubaix, tres monumentos en los que ya ha demostrado su capacidad para brillar en terrenos exigentes y frente a los mejores especialistas del pavé.
Posteriormente, el esloveno afrontará una de sus pruebas favoritas: la Lieja–Bastoña–Lieja, carrera que ya ha ganado en varias ocasiones y que se ha convertido en una cita obligada en su calendario. Desde allí, enfocará su preparación hacia las grandes vueltas.
El primer gran objetivo del año será el Giro de Italia, donde Pogacar buscará su segunda Maglia Rosa tras la victoria obtenida en 2024. El UAE Team Emirates considera que su líder tiene la capacidad física y mental para volver a dominar la ronda italiana, esta vez, probablemente compitiendo con Jonas Vingegaard.
Luego, el esloveno pondrá su mirada en el Tour de Francia, la carrera más importante del ciclismo mundial y donde se reencontrará con Vingegaard. La expectativa es enorme, pues ambos compartirán calendario en Giro y Tour, algo que no se veía desde hace varios años entre los grandes favoritos.
Tras las grandes vueltas, Pogacar disputará el Mundial de Ciclismo en Canadá, uno de los grandes objetivos personales del corredor, quien busca sumar el maillot arcoíris a su impresionante palmarés.
Le puede interesar: Vitor Roque, exBarcelona, a punto de llegar a la Premier League
El cierre de temporada lo hará en el Giro de Lombardía, la clásica que mejor se adapta a sus características y que ha conquistado en más de una ocasión. Allí buscará terminar el año con broche de oro.
Top 3 del ranking UCI
Con 27 años y 11.680 puntos en el ranking UCI, Pogacar afrontará 2026 como el gran referente del pelotón mundial, seguido por Jonas Vingegaard con 5944 e Isaac del Toro con 5514.
Fuente
Antena 2