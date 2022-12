Tadej Pogacar dio su favorito para la temporada 2023: "Puede ganar el Tour"

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE), ganador de dos Tour de Francia y que quedó segundo este 2022, afirmó que el danés Jonas Vingegaard (Jumbo) es uno de los corredores en los que "más atento" está durante las carreras.

No obstante, Vingegaard no es "el único", y añadió que ve que Remco Evenepoel (Quick-Step) "puede ganar el Tour", aunque este año el belga haga el Giro y no la carrera gala.

En una rueda de prensa en La Nucía (Alicante), donde su equipo se prepara para la temporada, el esloveno resaltó el trabajo del belga Evenepoel, del que dijo que "está en la línea correcta", tras destacar sus victorias en 2022: "Si pudo ganar La Vuelta y el Mundial, también puede ganar el Tour", aseguró.

Vea también: Superman López se defiende tras ser despedido del Astana; ejercerá acciones legales

¿Cuál carera grande correrá Tadej Pogacar en 2023?

No obstante, sostuvo que La Vuelta, que según dijo es una de las carreras de las que guarda mejor recuerdo, "es un poco diferente al Tour" y confirmó que en 2023 buscará su tercer maillot amarillo en la carrera francesa, en la que hay "un estrés constante".

Al respecto, apuntó que "no hay un plan" de "cómo ganar a Vingegaard" y confesó que "hay otros corredores que están llegando -a la elite-, incluso más jóvenes, que podrían ser aún más fuertes" que ellos dos.

"Nunca sabes quién va a liderar el próximo año", afirmó Pogacar, que puso de ejemplo a Evenepoel, con un 2022 "fenomenal, pero que en 2023 puede hacerlo incluso mejor".

Posteriormente, preguntado por si aprendió algo de esa segunda plaza en el Tour de Francia 2022, incidó en que en cada carrera se aprende algo nuevo, tanto dentro como fuera de la carretera, así como que esa segunda plaza "no es una derrota", porque "hay que ver toda la imagen de la temporada, no solo del Tour".

Le puede interesar: Se mueve la Fórmula 1: Ferrari y McLaren estrenan jefe de equipo

Asimismo, admitió que le gustaría correr algún día el Giro, "pero el objetivo principal ahora mismo es el Tour y a lo mejor después del Tour, podemos ver qué podemos hacer en el futuro", aunque confirmó que, en caso de no ganar el maillot amarillo este año, probaría "al menos una vez más".

Pogacar aseguró que hacer Giro-Tour y ganar ambos es "muy exigente" y bromeó con que en caso de hacerlo y conseguir las dos victorias, "puedes acabar tu carrera de lo cansado que estarás".